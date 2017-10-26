В Волгограде инвалиды и фронтовики стали узниками собственного дома из-за неисправного лифта

В Волгограде вновь разгорелся скандал из-за лифта. Едва улеглись страсти о подъемном устройстве за 12 миллионов рублей, которым обзавелось трехэтажное здание областной думы, как стало известно об узниках одной из волгоградских многоэтажек. Лифт там отключили почти 1,5 года назад из соображений безопасности. В итоге люди застряли в собственных квартирах на верхних этажах. Многие из них — инвалиды, пенсионеры и фронтовики.

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Ивану Прохоровичу 94 года, в 1942-м он сражался за Сталинград, а теперь попал в плен собственного дома. В девятиэтажке, где живут Мальцевы, 1,5 года не работает лифт. Ни ветеран, ни его супруга не могут выйти из дома. Продукты приносит сын.



Иван Мальцев, ветеран ВОВ: «Писали губернатору, в прокуратуру. Никого виновных нет. Говорят: нормально все, ждите, поставим».



Ольга Минеева живет на последнем, девятом этаже. Ее мать — инвалид первой группы. За 1,5 года пожилая женщина покидала квартиру один раз — надо было в поликлинику.



Ольга Минеева, жительница 9-го этажа: «Один раз приезжала скорая по кардиологии. Очень возмущались. Говорили, почему мы не спустились, не помогли дотащить аппарат для кардиограммы».



Лифты в девятиэтажке на улице Карла Маркса отключили в 2016 году, кончился срок годности. Новые не поставили. Из-за этого запертыми в своих квартирах оказались пожилые и тяжелобольные люди сразу в трех подъездах. Как им преодолеть подъем, который и здоровым-то дается с трудом?



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алины Репиной.