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    Суд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом. Волгоград, жестокость, приговоры, скандалы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом

    Суд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом

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    Суд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом

    Суд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом

    Суд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом

      В Волгограде вынесли приговор Александру Старикову, который пытался уморить голодом отца-инвалида. Прикованный к постели пенсионер провел четыре дня без еды и воды.

      По информации следствия, между Виктором Стариковым и его сыном произошла ссора, после которой Александр ушел из дома, оставив отца умирать в одиночестве. К счастью, спустя несколько дней соседи забеспокоились, что давно не видели пенсионера и его сына. Чтобы проверить, все ли в порядке, пришел местный участковый. Он нашел старика, который к тому моменту уже совершенно отчаялся и даже пытался свести счеты с жизнью. Сына Виктора участковый нашел быстро. Тот был сильно пьян.

      На суде Александр появился трезвым и опрятным. Заявил, что его мучает совесть, со спиртным завязал и якобы больше никогда отца не бросит. По решению суда закреплять раскаяние Стариков-младший будет исправительными работами в течение восьми месяцев.

      А вот отец, который до сих пор находится в больнице, сына простил. Однако за их отношениями теперь будут наблюдать социальные работники.

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