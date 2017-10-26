Суд вынес приговор жителю Волгограда, пытавшемуся уморить отца голодом

В Волгограде вынесли приговор Александру Старикову, который пытался уморить голодом отца-инвалида . Прикованный к постели пенсионер провел четыре дня без еды и воды.

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По информации следствия, между Виктором Стариковым и его сыном произошла ссора, после которой Александр ушел из дома, оставив отца умирать в одиночестве. К счастью, спустя несколько дней соседи забеспокоились, что давно не видели пенсионера и его сына. Чтобы проверить, все ли в порядке, пришел местный участковый. Он нашел старика, который к тому моменту уже совершенно отчаялся и даже пытался свести счеты с жизнью. Сына Виктора участковый нашел быстро. Тот был сильно пьян.



На суде Александр появился трезвым и опрятным. Заявил, что его мучает совесть, со спиртным завязал и якобы больше никогда отца не бросит. По решению суда закреплять раскаяние Стариков-младший будет исправительными работами в течение восьми месяцев.



А вот отец, который до сих пор находится в больнице, сына простил. Однако за их отношениями теперь будут наблюдать социальные работники.