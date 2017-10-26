Телеканал НТВ отправится на «Малую землю» Павла Деревянко и Дианы Арбениной

В воскресенье, 29 октября, в эфир телеканала НТВ выйдет второй выпуск нового авторского проекта известного журналиста и ведущего, многократного лауреата национальной телевизионной премии ТЭФИ Сергея Майорова «Малая земля».
В выпуске телезрители НТВ смогут посетить родину популярного актера Павла Деревянко и знаменитой певицы Дианы Арбениной. У звезды экрана и рок-звезды два моря, два детства и один мир. Каждый из них прямым рейсом вернется туда, где все начиналось, чтобы понять, о чем мечтать дальше.
Персональную экскурсию по колоритному Таганрогу для каждого из зрителей проведет один из самых известных его жителей, любимец публики Павел Деревянко. Актер вспомнит, как бунтарское юношество и почти трагическое бесстрашие помогли избежать службы в армии, и расскажет, как незаконным путем поступил в престижный ГИТИС. Актер покажет свой щедрый подарок родителям — трехкомнатную квартиру в историческом центре Таганрога, которую они считают настоящими хоромами, а также отправится в родное село Закадычное. Павел раскроет секреты настоящих южан, поведает о красивых девушках и суровых нравах местных жителей, которые нередко приводят к трагическим последствиям. Актер признается, что его старший брат Александр — абсолютный кумир, повлиявший на детство и юность популярного актера.
Знаменитая певица Диана Арбенина, вернувшись на свою «малую землю», не сможет сдержать слез. Она прогуляется по тому месту, где ее впервые посетило вдохновение, в настоящее время там солидное кафе «Диана», где самые исполняемые композиции — репертуар группы «Ночные снайперы». Певица вспомнит, как попала в ироничную, но в то же время уникальную аварию с участием скорой, и как ее жизнь изменилась после столь незаурядного инцидента. Абсолютная звезда брутального Магадана отправится на свидание с тем, ради кого начала писать подростковые рок-хиты про любовь много лет назад, и впервые увидит радугу в своем городе. Также она поведает о том, как трагично оборвалась жизнь ее подруги, которой она посвятила не только песню, но и юность. Диана Арбенина признается, что ее мечта — привезти детей в Магадан, а юбилейный концерт в родном городе для нее — экзамен, который нужно сдать на отлично.
«Малая земля» — телевизионный документальный цикл, каждый эпизод которого заключает в себе остросюжетное и эмоциональное путешествие в прошлое, где берет начало по-своему уникальная биография каждого из героев. В каждом выпуске самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «Малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите документальный цикл «Малая земля» на НТВ и НТВ.Ru каждое воскресенье в 13:05.
Персональную экскурсию по колоритному Таганрогу для каждого из зрителей проведет один из самых известных его жителей, любимец публики Павел Деревянко. Актер вспомнит, как бунтарское юношество и почти трагическое бесстрашие помогли избежать службы в армии, и расскажет, как незаконным путем поступил в престижный ГИТИС. Актер покажет свой щедрый подарок родителям — трехкомнатную квартиру в историческом центре Таганрога, которую они считают настоящими хоромами, а также отправится в родное село Закадычное. Павел раскроет секреты настоящих южан, поведает о красивых девушках и суровых нравах местных жителей, которые нередко приводят к трагическим последствиям. Актер признается, что его старший брат Александр — абсолютный кумир, повлиявший на детство и юность популярного актера.
Знаменитая певица Диана Арбенина, вернувшись на свою «малую землю», не сможет сдержать слез. Она прогуляется по тому месту, где ее впервые посетило вдохновение, в настоящее время там солидное кафе «Диана», где самые исполняемые композиции — репертуар группы «Ночные снайперы». Певица вспомнит, как попала в ироничную, но в то же время уникальную аварию с участием скорой, и как ее жизнь изменилась после столь незаурядного инцидента. Абсолютная звезда брутального Магадана отправится на свидание с тем, ради кого начала писать подростковые рок-хиты про любовь много лет назад, и впервые увидит радугу в своем городе. Также она поведает о том, как трагично оборвалась жизнь ее подруги, которой она посвятила не только песню, но и юность. Диана Арбенина признается, что ее мечта — привезти детей в Магадан, а юбилейный концерт в родном городе для нее — экзамен, который нужно сдать на отлично.
«Малая земля» — телевизионный документальный цикл, каждый эпизод которого заключает в себе остросюжетное и эмоциональное путешествие в прошлое, где берет начало по-своему уникальная биография каждого из героев. В каждом выпуске самые известные и самые популярные артисты, актеры, телеведущие и спортсмены впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «Малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого, вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите документальный цикл «Малая земля» на НТВ и НТВ.Ru каждое воскресенье в 13:05.
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