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Возвращение Мухтара

    Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране

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    • Фото: Reuters © 2017, Khalid Mohammed
    Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране

    Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране

    Армия Ирака начала наступление на последний оплот ИГ в стране
  • Фото: Reuters © 2017, Khalid Mohammed

    • В Ираке правительственные силы начали наступление на последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в стране.

    Операция против игиловцев идет в городах Эль-Каим и Рава (провинция Анбар), расположенных на границе с Сирией. В ней участвуют полиция, армейский спецназ и шиитское народное ополчение. Приказ о начале наступления отдал премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, сообщает ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

    Как ранее отмечали в возглавляемой США международной коалиции, финальное сражение с ИГ в Ираке состоится на границе с Сирией, где находятся, по разным оценкам, около 2 тыс. боевиков.

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