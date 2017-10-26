Под Томском пенсионерка умерла после нескольких часов ожидания скорой

Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о смерти пожилой женщины, к которой не приехала скорая.
Инцидент произошел в ночь на 18 октября, однако известно о нем стало только сейчас.
Жительница поселка Турунтаево вызвала скорую своей пожилой матери. Однако медики не приехали. Спустя несколько часов пенсионерка скончалась. По факту произошедшего следователи начали проверку.
СУ СК РФ по Томской области: «В настоящее время следователи следственного отдела по Томскому району проводят проверку данной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Жительница поселка Турунтаево вызвала скорую своей пожилой матери. Однако медики не приехали. Спустя несколько часов пенсионерка скончалась. По факту произошедшего следователи начали проверку.
СУ СК РФ по Томской области: «В настоящее время следователи следственного отдела по Томскому району проводят проверку данной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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