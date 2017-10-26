Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ

    Россия создаст на Курилах военно-морскую базу

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Россия создаст на Курилах <nobr>военно-морскую</nobr> базу

    Россия создаст на Курилах военно-морскую базу

    Россия создаст на Курилах <nobr>военно-морскую</nobr> базу
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Российские власти приняли решение о создании базы Военно-морского флота на Курильских островах.

    По словам сенатора Франца Клинцевича, работы по созданию базы начнутся в ближайшее время.

    Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Решение принято. Оно в стадии реализации».

    В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром, напоминает «Интерфакс».

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