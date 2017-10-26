Россия создаст на Курилах военно-морскую базу

Российские власти приняли решение о создании базы
Военно-морского флота на Курильских островах.
По словам сенатора Франца Клинцевича, работы по созданию базы начнутся в ближайшее время.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Решение принято. Оно в стадии реализации».
В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром, напоминает «Интерфакс».
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Решение принято. Оно в стадии реализации».
В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром, напоминает «Интерфакс».
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