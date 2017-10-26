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    Россия отправила 70-й конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

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    • Фото: МЧС России
    Россия отправила <nobr>70-й</nobr> конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

    Россия отправила 70-й конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

    Россия отправила <nobr>70-й</nobr> конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
  • Фото: МЧС России

    • Колонна грузовиков МЧС России с гуманитарной помощью стартовала в Донбасс из Ростовской области.

    Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «В 04:00 по московскому времени из Донского спасательного центра МЧС в сторону российской границы вышла 70-я колонна грузовиков МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Она везет для жителей Донецкой и Луганской областей более 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература».

    В МЧС также сообщили, что колонна с гуманитарным грузом проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», откуда, прохождения всех таможенных процедур, грузовики продолжат движение в пункты назначения — Донецк и Луганск, цитирует ТАСС.

    Сообщение пресс-службы МЧС РФ:«За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз».

    Напомним, предыдущая, 69-я по счету автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 28 сентября. В следующий раз российскую гуманитарную помощь в Донецк и Луганск отправят в ноябре.

    С августа 2014 года белые «КамАЗы» МЧС РФ доставили для жителей юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов. В их числе лекарства, продукты, детское питание, предметы первой необходимости, учебники и строительные материалы.

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