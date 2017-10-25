В Петербурге открылся центр восточных культур

Библиотека Маяковского презентовала культурный проект, который поможет петербуржцам познакомится с культурой Азиатских стран.

Петербург вновь оправдал звание культурной столицы страны. На этот раз не без помощи сотрудников библиотеки имени Маяковского.



Сегодня на набережной Фонтанки открыли центр восточных культур. Там планируют проводить разговорные клубы, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Отдельное внимание стоит уделить литературе. В библиотечном фонде собраны книги на 19 языках. Среди них китайский, корейский, турецкий, хинди и японский.



На церемонии присутствовали представители Генерального консульства Китая в Петербурге. Речь зашла о двусторонних отношениях, в том числе в культурной сфере, и развитии туризма.



А представители правительства Петербурга в свою очередь отметили, что восточный центр в библиотеке Маяковского может стать одной из площадок международного культурного форума, который проходит в городе на Неве ежегодно.