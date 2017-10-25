Госпитализирован президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер попал в больницу в связи с ухудшением самочувствия.
Как сообщает портал Globo со ссылкой на источники, президент Бразилии Мишел Темер госпитализирован в связи с проблемами со здоровьем. По некоторым данным, он находится в урологическом отделении.
77-летний Темер вступил в должность президента Бразилии летом 2016 года. До этого занимал должность вице-президента.
77-летний Темер вступил в должность президента Бразилии летом 2016 года. До этого занимал должность вице-президента.
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