Киллер «ореховской» ОПГ Чипит сознался в 16 убийствах

Один из членов «ореховской» группировки Игорь Сосновский по прозвищу Чипит, обвиняемый в убийстве 16 человек и покушении на убийство пятерых, пойдет под суд.
Следователи передали в суд уголовное дело в отношении убийцы 16 человек Игоря Сосновского. Бандит по кличке Чипит, выполнявший роль палача в «ореховской группировке», находился в международном розыске с 1998 года.
В СК РФ сообщили, что 51-летнему Сосновскому грозит пожизненной заключение.
СК РФ: «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в этой связи уголовное дело в отношении Сосновского с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения».
На счету «ореховской» ОПГ не менее 50 убийств и покушений на убийства на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Греции и Украины. В числе самых громких преступлений — убийство главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили в 1994 году, убийство в Греции известного киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой, а также убийство следователя по особо важным делам Юрия Керезя в 1998 году, сообщает РИА Новости.
В СК РФ сообщили, что 51-летнему Сосновскому грозит пожизненной заключение.
СК РФ: «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в этой связи уголовное дело в отношении Сосновского с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения».
На счету «ореховской» ОПГ не менее 50 убийств и покушений на убийства на территории Москвы, Московской и Владимирской областей, а также Греции и Украины. В числе самых громких преступлений — убийство главы Фонда социальной помощи спортсменам Отари Квантришвили в 1994 году, убийство в Греции известного киллера Александра Солоника и его подруги Светланы Котовой, а также убийство следователя по особо важным делам Юрия Керезя в 1998 году, сообщает РИА Новости.
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