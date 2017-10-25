В лондонском метро запустили прославляющий Россию поезд

В лондонской подземке теперь можно встретить «Сердце России». Тематический поезд с таким названием вышел сегодня на линии метро британской столицы. Оформлением состава занимался московский метрополитен, у него богатый опыт в этой области.

747 Великобритания

Лондон

метро

Те пассажиры, что вошли в вагон, посвященный русскому кинематографу, сразу увидели знакомых британских персонажей — Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Конечно же, в исполнении Ливанова и Соломина. Корреспондент НТВ Лиза Герсон отправилась в подземное путешествие по истории культурных и научных завоеваний Советского Союза и России.



С «Бейкер-стрит», любимой станции поклонников Конан Дойля, сегодня отправился поезд, прославляющий Льва Толстого. Англичанам — первым под землей — передают привет русские — первые в космосе. У пассажиров лондонского метро есть три месяца: столько будет ходить поезд, чтобы на слово «Россия» у них выработался положительный рефлекс.



Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе: «На вагоне „Наука“ мы хотели разместить собаку Павлова рядом с мерцающей лампочкой, которая сигнализирует об открытии вагона. Так, чтобы собака смотрела на мигающую лампочку».



Пассажиров метро явление поезда должно подтолкнуть к тому, чтобы стать пассажирами самолета. Чтобы они улетели с острова осмотреть московскую архитектуру, Спасскую башню и Большой театр, которые они видели пока только на боку поезда. Если пассажиру выпадет вагон, на котором нарисован человек с белой бородой, это добрый знак, что ему нужно стать либо писателем, либо хотя бы читателем. Средний человек проводит в подземке около 250 часов в год: как раз хватит, чтобы прочитать все четыре тома «Войны и мира». Вдумчиво.



Александр Яковенко, посол Российской Федерации в Великобритании: «Да, это реклама страны и желание рассказать британцам о нашей стране. При всех тех сложностях, которые существуют на политическом уровне, если посмотреть на отношения между людьми, это прямой диалог. А те, кто ездит в метро, это и есть британский народ».



Всего в поезде «Сердце России» семь вагонов. Каждый куда-то переносит человека, но не только в пространстве. Вагон с Гагариным, Леоновым, Терешковой — шанс освежить в памяти факты про русский космос, с «Белым солнцем пустыни» — посмотреть наше кино, с Казимиром Малевичем — сходить в Русский музей. Под землей есть время и почитать, и подумать. Погружение на эскалаторе — хорошая возможность погрузиться в себя. Недаром именно англичане-интроверты первыми запустили метро. Причем станция «Бейкер-стрит» — одна из самых ранних. Подробнее — в репортаже НТВ.