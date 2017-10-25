Патриарх Кирилл призвал к благотворительности «не по принуждению»

Патриарх Кирилл сегодня призвал все православные приходы заниматься благотворительностью.

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Об этом глава РПЦ заявил на съезде, где обсуждались социальные проекты. По словам патриарха, в них должны участвовать и простые прихожане, и архиереи.



Патриарх Кирилл: «Самое главное, чтобы такая деятельность осуществлялась на приходском уровне и не по принуждению, что, мол, мода такая заниматься добрыми делами, а по потребностям. Нет ничего другого, чтобы могло объединить людей, как участие в добрых делах».



Как отмечалось на съезде, сейчас при храмах по всей стране открыто 52 приюта для беременных женщин и 95 центров для бездомных.



Другой крупный социальный проект — реабилитация наркозависимых. Говорили участники и о помощи инвалидам, в том числе о создании безбарьерной среды в храмах.