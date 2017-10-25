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Невский. Проверка на прочность
    В Сингапуре вводят очереди на получение автомобиля. автомобили, пробки, Сингапур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сингапуре вводят очереди на получение автомобиля

    В Сингапуре вводят очереди на получение автомобиля

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    В Сингапуре вводят очереди на получение автомобиля

    В Сингапуре вводят очереди на получение автомобиля

      Для водителей города-государства Сингапур настали черные дни. Власти вводят запрет на рост автопарка из-за пробок.

      Жизнь автолюбителей в Сингапуре и сейчас нельзя назвать легкой. Из-за всевозможных налогов и пошлин машина стоит в четыре раза дороже, чем в США. А еще надо на аукционе покупать специальную десятилетнюю лицензию. Она может обойтись в 30 с лишним тысяч долларов.

      Теперь, если вы хотите приобрести лицензию, придется ждать, пока кто-то из автовладельцев не откажется от своего сертификата. Количество машин на душу населения в Сингапуре уже сейчас намного ниже, чем в развитых странах — 107 автомобилей на тысячу человек. Для сравнения: в США 800 — на тысячу, в России — почти 300.

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