В Сингапуре вводят очереди на получение автомобиля

Для водителей города-государства Сингапур настали черные дни. Власти вводят запрет на рост автопарка из-за пробок.

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пробки

Сингапур

Жизнь автолюбителей в Сингапуре и сейчас нельзя назвать легкой. Из-за всевозможных налогов и пошлин машина стоит в четыре раза дороже, чем в США. А еще надо на аукционе покупать специальную десятилетнюю лицензию. Она может обойтись в 30 с лишним тысяч долларов.



Теперь, если вы хотите приобрести лицензию, придется ждать, пока кто-то из автовладельцев не откажется от своего сертификата. Количество машин на душу населения в Сингапуре уже сейчас намного ниже, чем в развитых странах — 107 автомобилей на тысячу человек. Для сравнения: в США 800 — на тысячу, в России — почти 300.