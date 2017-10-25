Назван самый удобный для путешествий по миру паспорт

Компания Arton Capital составила рейтинг «самых сильных паспортов».
Выяснилось, что удобнее всего по миру путешествовать обладателям паспорта Сингапура. С этим документом без визы можно въехать в 124 страны и еще в 35 получить визу по прибытии.
Таким образом азиатская страна впервые выбилась в лидеры рейтинга. Сингапур оттеснил на второе место Германию (125 стран без визы и еще в 33-х визы по прибытии) благодаря полученному в этом году праву на безвизовый въезд в Парагвай.
Также в лидерах рейтинга оказались Швеция, Южная Корея, Финляндия, Италия, Дания, Франция, Испания, Норвегия, Япония и Великобритания.
Россия находится на 41-м месте вместе с Македонией и Кирибати. Россияне могут без проблем попасть в 108 стран мира (76 без визы и 32 с визой по прибытии).
На дне же списка оказались Пакистан, Ирак (по 26 стран) и Афганистан (22 страны).
Таким образом азиатская страна впервые выбилась в лидеры рейтинга. Сингапур оттеснил на второе место Германию (125 стран без визы и еще в 33-х визы по прибытии) благодаря полученному в этом году праву на безвизовый въезд в Парагвай.
Также в лидерах рейтинга оказались Швеция, Южная Корея, Финляндия, Италия, Дания, Франция, Испания, Норвегия, Япония и Великобритания.
Россия находится на 41-м месте вместе с Македонией и Кирибати. Россияне могут без проблем попасть в 108 стран мира (76 без визы и 32 с визой по прибытии).
На дне же списка оказались Пакистан, Ирак (по 26 стран) и Афганистан (22 страны).
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