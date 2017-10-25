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    Назван самый удобный для путешествий по миру паспорт

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    Назван самый удобный для путешествий по миру паспорт

    Назван самый удобный для путешествий по миру паспорт

    Компания Arton Capital составила рейтинг «самых сильных паспортов».

    Выяснилось, что удобнее всего по миру путешествовать обладателям паспорта Сингапура. С этим документом без визы можно въехать в 124 страны и еще в 35 получить визу по прибытии.

    Таким образом азиатская страна впервые выбилась в лидеры рейтинга. Сингапур оттеснил на второе место Германию (125 стран без визы и еще в 33-х визы по прибытии) благодаря полученному в этом году праву на безвизовый въезд в Парагвай.

    Также в лидерах рейтинга оказались Швеция, Южная Корея, Финляндия, Италия, Дания, Франция, Испания, Норвегия, Япония и Великобритания.

    Россия находится на 41-м месте вместе с Македонией и Кирибати. Россияне могут без проблем попасть в 108 стран мира (76 без визы и 32 с визой по прибытии).

    На дне же списка оказались Пакистан, Ирак (по 26 стран) и Афганистан (22 страны).

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