Бутафоры «Ленфильма» реставрируют киношную «Аврору»

Корреспондент НТВ побывал в мастерских «Ленфильма» и увидел уменьшенную копию крейсера «Авроры», который дал залп в одноименном фильме 1965 года.

Словно самые настоящие корабелы бутафоры ремонтируют крейсер. Борт ошкурить, мачты и пушки приделать. Работы здесь непочатый край, и никто не смотрит на то, что это всего лишь макет. Отношение к нему такое, будто готовят мини-«Аврору» к выходу не из цеха, а из дока.



Когда четырехметровый макет сняли с антресолей вечности, оказалось, что он стал неполноценным. Обе мачты переломаны да и нескольких бортовых пушек не хватало.



Игорь Никитин, бутафор-декоратор «Ленфильма»: «Мы перестилали полностью всю палубу и в данный момент она застелена по-новому, то есть свежей фанерой. До этого вся фанера была просто сгнившая и разваливалась в руках».



Кроме того, поменяли проводку. Вместо тяжелой гирлянды из лампочек Ильича повесили легкую светодиодную ленту. И теперь спустя полвека забвения на полках архива вновь возникает ощущение, будто внутри маленького крейсера есть жизнь.



Сам макет, словно петровский фрегат, полностью из дерева: каждая дощечка к дощечке приложена так, чтобы «Аврора» на съемках в бассейне могла держаться на воде.



Стреляла эта деревянная «Аврора» без поражения корпуса или каких-то возгораний. Здесь есть небольшой сюрприз. Дело в том, что ее орудие единственное во всем макете выполнено из металла. Закладывался порох, подводились провода, шел разряд и корабль стрелял.



Примерно такой же принцип действия и с трубами. В колбу для безопасности закладывалась горючая смесь, она ставилась внутрь трубы, и зрители на экране видели вполне правдоподобный дымок.



Стрелять с настоящего крейсера во время съемок фильма в 1964 году не стали, чтобы горожан не пугать. «Залп Авроры» в итоге не прогремел по стране, и после кинопроката его поставили на полку. И это притом, что актерскому составу позавидовали бы многие режиссеры.



В картине снимались Бруно Фрейндлих, Павел Луспекаев, Владимир Зельдин, Кирилл Лавров. Владимир Татосов играл Якова Свердлова. Говорит, фильм неудачный, потому что неверной дорогой пошли товарищи, написав банальный сценарий. Зато тогда актер получил ответ на поистине вопрос века — стреляла ли «Аврора» в октябре 17-го. Выстрел был холостым и сигнальным.



После реставрации копия «Авроры» не выстрелит, но посмотреть будет на что. Отличий от настоящего корабля у макета достаточно, если приглядеться. Ведь делали его по образу и подобию отремонтированного крейсера в 1947 году. Таким он оставался вплоть до съемок фильма. Например, тогда сохранили герб на носу. Сейчас бутафоры докрасят пушки и приступят к бортам.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Антона Зыкова.