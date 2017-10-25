В Германии после ДТП по трассе разлились 30 тысяч бутылок пива

Грузовик, перевозивший пиво, попал в аварию на автомагистрали в городе Фридберг в федеральной земле Гессен.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление местной полиции, водитель большегруза потерял управление и врезался в дорожное ограждение. В результате столкновения грузовик перевернулся. По трассе растеклось около 30 тысяч бутылок пива.
Часть дороги закрыли для устранения последствий аварии. Водитель в результате ДТП не получил серьезных травм, но был отправлен в больницу для проверки.
Часть дороги закрыли для устранения последствий аварии. Водитель в результате ДТП не получил серьезных травм, но был отправлен в больницу для проверки.
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