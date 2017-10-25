Депутат Рады Ляшко объяснил, как трижды выиграл в лотерею

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко объяснил странные выигрыши на сумму более полмиллиона гривен.
По словам депутата Рада, он выиграл эти деньги не в лотерею, а делая ставки на футбольные матчи.
Олег Ляшко: «Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на „Шахтёр“, за который болею, ставил на „Ливерпуль“. Выиграл, заплатил налоги».
При этом лидер Радикальной партии сообщил, что и раньше зарабатывал подобным образом, отметив, что познакомился с женой в зале игровых автоматов, передает «Обозреватель».
Ранее СМИ обратили внимание на то, что в декларации Ляшко указаны три выигрыша в лотерею на общую сумму 571 тысячи гривен (1,2 миллиона рублей). При этом других доходов политик не указал.
А депутат Верховной рады Сергей Каплин отметил, что три выигрыша лидера Радикальной партии странным образом совпали с положительным для власти голосованием фракции Ляшко по пенсионной, медицинской и образовательной реформам.
Олег Ляшко: «Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на „Шахтёр“, за который болею, ставил на „Ливерпуль“. Выиграл, заплатил налоги».
При этом лидер Радикальной партии сообщил, что и раньше зарабатывал подобным образом, отметив, что познакомился с женой в зале игровых автоматов, передает «Обозреватель».
Ранее СМИ обратили внимание на то, что в декларации Ляшко указаны три выигрыша в лотерею на общую сумму 571 тысячи гривен (1,2 миллиона рублей). При этом других доходов политик не указал.
А депутат Верховной рады Сергей Каплин отметил, что три выигрыша лидера Радикальной партии странным образом совпали с положительным для власти голосованием фракции Ляшко по пенсионной, медицинской и образовательной реформам.
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