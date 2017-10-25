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    Депутат Рады Ляшко объяснил, как трижды выиграл в лотерею

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    • Фото: Никитин Максим / ТАСС
    Депутат Рады Ляшко объяснил, как трижды выиграл в лотерею

    Депутат Рады Ляшко объяснил, как трижды выиграл в лотерею

    Депутат Рады Ляшко объяснил, как трижды выиграл в лотерею
  • Фото: Никитин Максим / ТАСС

    • Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко объяснил странные выигрыши на сумму более полмиллиона гривен.

    По словам депутата Рада, он выиграл эти деньги не в лотерею, а делая ставки на футбольные матчи.

    Олег Ляшко: «Ставил там, где высокий коэффициент. Ставил на „Шахтёр“, за который болею, ставил на „Ливерпуль“. Выиграл, заплатил налоги».

    При этом лидер Радикальной партии сообщил, что и раньше зарабатывал подобным образом, отметив, что познакомился с женой в зале игровых автоматов, передает «Обозреватель».

    Ранее СМИ обратили внимание на то, что в декларации Ляшко указаны три выигрыша в лотерею на общую сумму 571 тысячи гривен (1,2 миллиона рублей). При этом других доходов политик не указал.

    А депутат Верховной рады Сергей Каплин отметил, что три выигрыша лидера Радикальной партии странным образом совпали с положительным для власти голосованием фракции Ляшко по пенсионной, медицинской и образовательной реформам.

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