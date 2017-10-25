Патриарх Кирилл призвал церковь к служению в Интернете

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь должна нести служение не только в реальном, но и в виртуальном мире.
В интервью румынским журналистам глава РПЦ отметил, что Интернет сам по себе — «нейтральное техническое средство, которое может быть обращено и к добру, и к злу, в зависимости от того, кто и что в нем будет делать».
Патриарх Кирилл: «В глобальной сети происходит много отвратительного, дурного, нечестивого, иногда прямо преступного, как и в мире вообще. В Сети можно наткнуться на множество искаженных, нередко откровенно ложных сообщений, которые специально построены таким образом, чтобы раздражать человека, сбивать с толку и пробуждать чувства отнюдь не добрые. Все знают о появляющихся время от времени волнах массовой истерии, когда люди делятся нелепыми слухами и фальшивыми новостями».
При этом предстоятель напомнил, что христиане не должны бежать от мира, наоборот — им заповедано идти к людям с проповедь благой вести о Христе. Поэтому, добавил патриарх, церковь должна нести свое служение не только в реальном, но и в виртуальном мире.
Патриарх Кирилл: «Церковь обращается ко всем людям, в том числе и к тем, кого мы можем встретить в Интернете, и часто больше нигде. Поэтому церковь может и должна нести служение в глобальной сети, проповедуя слово Божие и свидетельствуя об истине».
Патриах также подчеркнул, что в таком служении важно понимать: «каждый пользователь сети — живой человек, а не виртуальный объект», передает РИА Новости.
Патриарх Кирилл: «В глобальной сети происходит много отвратительного, дурного, нечестивого, иногда прямо преступного, как и в мире вообще. В Сети можно наткнуться на множество искаженных, нередко откровенно ложных сообщений, которые специально построены таким образом, чтобы раздражать человека, сбивать с толку и пробуждать чувства отнюдь не добрые. Все знают о появляющихся время от времени волнах массовой истерии, когда люди делятся нелепыми слухами и фальшивыми новостями».
При этом предстоятель напомнил, что христиане не должны бежать от мира, наоборот — им заповедано идти к людям с проповедь благой вести о Христе. Поэтому, добавил патриарх, церковь должна нести свое служение не только в реальном, но и в виртуальном мире.
Патриарх Кирилл: «Церковь обращается ко всем людям, в том числе и к тем, кого мы можем встретить в Интернете, и часто больше нигде. Поэтому церковь может и должна нести служение в глобальной сети, проповедуя слово Божие и свидетельствуя об истине».
Патриах также подчеркнул, что в таком служении важно понимать: «каждый пользователь сети — живой человек, а не виртуальный объект», передает РИА Новости.
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