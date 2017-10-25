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    В США умер один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино

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    В США умер один из родоначальников <nobr>рок-н-ролла</nobr> Фэтс Домино

    В США умер один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино

    В США умер один из родоначальников <nobr>рок-н-ролла</nobr> Фэтс Домино
  • Фото: Associated Press © 2017, RICHARD DREW

    • Один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино скончался в возрасте 89 лет в США.

    Последние часы Домино провел в окружении близких друзей и семьи в доме своей дочери в окрестностях Нью-Орлеана. Сообщается, что смерть наступила в результате естественных причин.

    Антуан Доминик Домино начал музыкальную карьеру в конце 1940-х годов. Он завоевал популярность благодаря таким хитам, как Blueberry Hill (в 2010 году эту песню на благотворительном концерте исполнил Владимир Путин), Ain’t That a Shame и I’m Walkin’.

    В 1987 году Домино стал обладателем почетной награды Grammy Lifetime Achievement Award за особый вклад в музыку. Кроме того, он удостоился звания одного из величайших музыкантов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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