Жительницу Прикамья будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного сына

Жительницу Краснокамска (Пермский край) обвинили в гибели
ВИЧ-положительного сына.
По данным следствия, 28-летняя женщина, зная, что ее ребенок страдает опасным заболеванием, не контролировала режим приема медицинских препаратов и не водила сына к врачу.
Это, отметили в управлении СК по Пермскому краю, привело к прогрессированию болезни. В результате 14 августа 2017 года восьмилетний мальчик скончался в своей квартире.
При этом в СК не уточнили, о какой именно болезни идет речь, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, у мальчика был ВИЧ.
Женщине грозит ответственность по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Это, отметили в управлении СК по Пермскому краю, привело к прогрессированию болезни. В результате 14 августа 2017 года восьмилетний мальчик скончался в своей квартире.
При этом в СК не уточнили, о какой именно болезни идет речь, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, у мальчика был ВИЧ.
Женщине грозит ответственность по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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