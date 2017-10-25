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    Жительницу Прикамья будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного сына

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    Жительницу Прикамья будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного сына

    Жительницу Прикамья будут судить за отказ лечить <nobr>ВИЧ-положительного</nobr> сына

    Жительницу Краснокамска (Пермский край) обвинили в гибели ВИЧ-положительного сына.

    По данным следствия, 28-летняя женщина, зная, что ее ребенок страдает опасным заболеванием, не контролировала режим приема медицинских препаратов и не водила сына к врачу.

    Это, отметили в управлении СК по Пермскому краю, привело к прогрессированию болезни. В результате 14 августа 2017 года восьмилетний мальчик скончался в своей квартире.

    При этом в СК не уточнили, о какой именно болезни идет речь, однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, у мальчика был ВИЧ.

    Женщине грозит ответственность по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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