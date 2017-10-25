Питерские депутаты предложили запретить продажу алкоголя по всему городу на «Алые паруса»

Столетие революции по старому стилю словно вдохновило парламентариев обсудить революционные законодательные инициативы.

Из 18 тезисов повестки дня в Законодательном собрании Петербурга одним из первых пунктов стало обсуждение методов административного воздействия. Владельцев нелегальных торговых рядов теперь будут сразу штрафовать. Раньше наказание могло быть и устным в формате предупреждения. Только за этот сезон предпринимателям вынесли уже тысячу бесплатных замечаний.



Однако самые бурные дебаты вызвал алкогольный законопроект. Он предполагает введение запрета на продажу спиртного на всей территории города в дни проведения праздника выпускников «Алые паруса» и во время футбольных матчей на Крестовском — правда, в двухкилометровой зоне. Депутат Оксана Дмитриева назвала идею анекдотичной.



Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «Задачу вы не решили, потому что можно спокойно приобрести напитки за пределами двухкилометровой зоны. И не пешком, а на машине».



В какой-то момент дискуссия оказалась настолько оживленной, что в спор пришлось вмешаться. Спикер охладил пыл быстро и словно по-отечески.



В итоге градус напряжения не превысил предельно допустимого значения. К тому же на брифинге Вячеслав Макаров успокоил, что с принятием законопроекта депутаты спешить не будут.



Подробности заседания — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.