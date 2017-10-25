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    Питерские депутаты предложили запретить продажу алкоголя по всему городу на «Алые паруса». Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, алкоголь, депутаты, законодательство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские депутаты предложили запретить продажу алкоголя по всему городу на «Алые паруса»

    Питерские депутаты предложили запретить продажу алкоголя по всему городу на «Алые паруса»

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    Питерские депутаты предложили запретить продажу алкоголя по всему городу на «Алые паруса»

    Питерские депутаты предложили запретить продажу алкоголя по всему городу на «Алые паруса»

      Столетие революции по старому стилю словно вдохновило парламентариев обсудить революционные законодательные инициативы.

      Из 18 тезисов повестки дня в Законодательном собрании Петербурга одним из первых пунктов стало обсуждение методов административного воздействия. Владельцев нелегальных торговых рядов теперь будут сразу штрафовать. Раньше наказание могло быть и устным в формате предупреждения. Только за этот сезон предпринимателям вынесли уже тысячу бесплатных замечаний.

      Однако самые бурные дебаты вызвал алкогольный законопроект. Он предполагает введение запрета на продажу спиртного на всей территории города в дни проведения праздника выпускников «Алые паруса» и во время футбольных матчей на Крестовском — правда, в двухкилометровой зоне. Депутат Оксана Дмитриева назвала идею анекдотичной.

      Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Партия роста»: «Задачу вы не решили, потому что можно спокойно приобрести напитки за пределами двухкилометровой зоны. И не пешком, а на машине».

      В какой-то момент дискуссия оказалась настолько оживленной, что в спор пришлось вмешаться. Спикер охладил пыл быстро и словно по-отечески.

      В итоге градус напряжения не превысил предельно допустимого значения. К тому же на брифинге Вячеслав Макаров успокоил, что с принятием законопроекта депутаты спешить не будут.

      Подробности заседания — в репортаже корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.

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