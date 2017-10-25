В Нижегородской области церковь XVII века обшили металлическим сайдингом

В Нижегородской области разгорается скандал вокруг ремонта храма XVII века. Местные жители недовольны тем, что исторический памятник обшили металлическим сайдингом как какой-нибудь торговый павильон.

По закону штраф за такой «евроремонт» исторических объектов для должностных лиц до 400 тысяч рублей, а для юридических — до пяти миллионов.



Полина Лебедева, начальник отдела контроля управления госохраны культурных объектов: «Разрешение в управление на производство данных работ не получалось. Слава богу, все, что приделывается к объекту, можно демонтировать. То есть все, что монтируется, легко демонтируется, поэтому мы выпишем соответствующее предписание и вернем все в правовое русло».



Настоятель церкви отец Владимир журналистам предъявляет только документ шестилетней давности, где говорится о внутреннем укреплении колокольни. О сайдинге там, конечно, ни слова. Но вдаваться в подробности, да еще и перед камерой священник не хочет.



Отец Владимир, настоятель Спасской церкви: «Кому-то не понравилось, что это нарушает архитектурный строй храма, хотя на самом деле… Нисколько не нарушает, а укрепляет. Ну, просто металл очень красивый и так хорошо блестит».



Летом следующего года во время чемпионата мира по футболу в регионе ожидают наплыва гостей. В Спасской церкви это никого не смущает. Здесь считают, что если храм XVII века преображается в храм века ХХI, на то Божья воля.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.