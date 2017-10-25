Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Совфед изучит разделы учебников, посвященные присоединению Крыма

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    Совфед изучит разделы учебников, посвященные присоединению Крыма

    Совфед изучит разделы учебников, посвященные присоединению Крыма

    Совет Федерации займется изучением всех разделов школьных учебников, посвященных присоединению Крыма к России.

    По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, учебники будут изучены на предмет «юридической, правовой, политической и гражданской» корректности, так как многие нынешние формулировки в них носят «провокационный» характер, сообщает РИА Новости.

    Валентина Матвиенко: «Поручить комитету по образованию и науке специально изучить разделы учебников истории, посвященных присоединению Крыма, оперативно принять меры, чтобы это было написано корректно с юридической, правовой, политической, гражданской, какой хотите точки зрения, и обязать Министерство образования незамедлительно это исправить».

    Ранее о необходимости пристального изучения темы присоединения полуострова к России в учебниках заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что в учебнике по истории России под редакцией Волобуева, Карпачева и Романова написано следующее: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров».

    Сергей Цеков: «У меня как участника воссоединения Крыма с Россией такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение. Как кровавый путч в Киеве можно называть революцией, как предлагается в этом учебнике?».

    Крым стал территорией России весной 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.

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