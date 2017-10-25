Подростка закололи в сердце в туалете волгоградской школы

Ученика восьмого класса нашли мертвым в туалете одной из волгоградских школ.

Как установили прибывшие на место следователи, 14-летний подросток получил ножевое ранение в область сердца.



Нож со следами крови нашли возле здания школы. Обстоятельства случившегося устанавливаются, опрашиваются очевидцы и свидетели.



Местные СМИ сообщили, что возможно, смертельное ранение школьник нанес себе сам. Якобы на перемене он решил показать одноклассникам нож-бабочку, который подарил ему отец на день рождения — подбросил вверх и не смог вовремя поймать.





