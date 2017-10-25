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    Гуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео. Малайзия, несчастные случаи, секты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео

    Гуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео

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    • Фото: How Interesting World / youtube.com
    Гуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео

    Гуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео

    Гуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео
    • Фото: How Interesting World / youtube.com

      • В Малайзии даосский гуру погиб во время праздничного ритуала.

      65-летний Лим Ба скончался во время трюка, который он проводил у храма в провинции Перак во время торжеств, посвященных празднику Девяти Императоров-Богов.

      Гуру, пытаясь доказать свою неуязвимость, залез в стальной котел с кипящий водой, который накрыли крышкой. Однако примерно через полчаса его последователи услышали беспорядочный стук.

      Гуру достали из котла и отправили в больницу. Медики констатировали смерть мужчины от сердечного приступа. Также у него были обнаружены ожоги второй степени.

      Как отмечает The Sun, Лим Ба ранее неоднократно проделывал этот трюк, а однажды даже провел в котел 75 минут.

      Сейчас обстоятельства смерти духовного лидера выясняются. Дочь Лим Ба отметила, что он плохо себя чувствовал по дороге в храм.

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