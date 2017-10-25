Гуру погиб в кипящем котле, пытаясь доказать свою неуязвимость: видео

В Малайзии даосский гуру погиб во время праздничного ритуала.
65-летний Лим Ба скончался во время трюка, который он проводил у храма в провинции Перак во время торжеств, посвященных празднику Девяти Императоров-Богов.
Гуру, пытаясь доказать свою неуязвимость, залез в стальной котел с кипящий водой, который накрыли крышкой. Однако примерно через полчаса его последователи услышали беспорядочный стук.
Гуру достали из котла и отправили в больницу. Медики констатировали смерть мужчины от сердечного приступа. Также у него были обнаружены ожоги второй степени.
Как отмечает The Sun, Лим Ба ранее неоднократно проделывал этот трюк, а однажды даже провел в котел 75 минут.
Сейчас обстоятельства смерти духовного лидера выясняются. Дочь Лим Ба отметила, что он плохо себя чувствовал по дороге в храм.
Гуру, пытаясь доказать свою неуязвимость, залез в стальной котел с кипящий водой, который накрыли крышкой. Однако примерно через полчаса его последователи услышали беспорядочный стук.
Гуру достали из котла и отправили в больницу. Медики констатировали смерть мужчины от сердечного приступа. Также у него были обнаружены ожоги второй степени.
Как отмечает The Sun, Лим Ба ранее неоднократно проделывал этот трюк, а однажды даже провел в котел 75 минут.
Сейчас обстоятельства смерти духовного лидера выясняются. Дочь Лим Ба отметила, что он плохо себя чувствовал по дороге в храм.
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