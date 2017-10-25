В Ялте проводят Бал хризантем

Сегодня в Ялте выбирают королеву и принцессу Бала хризантем. Традиционный фестиваль цветов открылся в Никитском ботаническом саду.

118 цветы

Ялта

Под открытым небом в Никитском ботаническом саду в Ялте выросла гигантская хризантема из 37 тысяч солнечных цветков разных форм и оттенков. Всего на выставке больше 300 сортов, и многие показали впервые.



Юрий Плугатарь, директор Никитского ботаническом сада: «В этом году у нас много новинок: 45 сортов, которые гости увидят впервые. Некоторым мы еще не дали названия, но уже их представляем на нашей выставке».



Названия для новых хризантем предлагают выбрать самим посетителям. В прошлом году так уже появились сорта «цветок феи», «веселая дама» и «сказочный эльф».