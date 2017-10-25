В Москве планируют пустить электрички через центр города

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти разрабатывают несколько сквозных маршрутов пригородных поездов через центр города. По замыслу строителей, пассажиры смогут доехать из одного конца Москвы в другой за 25 минут.
В Мосгордуме сегодня обсуждали проект превращения пригородных радиальных маршрутов в диаметральные. Как пояснил РБК мэр столицы Сергей Собянин, маршруты планируется объединить «в одну колею, как в метро»: электрички будут «проноситься» без остановок и с маленькими интервалами прямо через центр города.
При этом новых путей строить не придется: задействуют уже существующие, частично их реконструировав. Прокладывать маршруты «по домам» не планируется, подчеркнул Собянин.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы обсуждаем новый проект — создание диаметров пригородного движения. Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут».
Столичный мэр отметил, что проект сложный, требующий финансирования и времени, но у него «есть перспектива». Собянин назвал пригородную железнодорожную колею огромным достоянием московского региона, которое необходимо использовать для улучшения движения.
При этом новых путей строить не придется: задействуют уже существующие, частично их реконструировав. Прокладывать маршруты «по домам» не планируется, подчеркнул Собянин.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы обсуждаем новый проект — создание диаметров пригородного движения. Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут».
Столичный мэр отметил, что проект сложный, требующий финансирования и времени, но у него «есть перспектива». Собянин назвал пригородную железнодорожную колею огромным достоянием московского региона, которое необходимо использовать для улучшения движения.
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