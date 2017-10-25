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    В Москве неизвестный украл картину Айвазовского

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    В Москве неизвестный украл картину Айвазовского

    В Москве неизвестный украл картину Айвазовского

    У жительницы подмосковного Жуковского похитили картину Ивана Айвазовского.

    Потерпевшая рассказала, что злоумышленник в Москве предложил ей организовать продажу картины знаменитого художника.

    Забрав картину, он пропал. Ни денег, ни произведения искусства женщина не увидела, сообщает агентство «Москва».

    По данному факту полиция проводит проверку.

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