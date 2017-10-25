В Москве неизвестный украл картину Айвазовского

У жительницы подмосковного Жуковского похитили картину Ивана Айвазовского.
Потерпевшая рассказала, что злоумышленник в Москве предложил ей организовать продажу картины знаменитого художника.
Забрав картину, он пропал. Ни денег, ни произведения искусства женщина не увидела, сообщает агентство «Москва».
По данному факту полиция проводит проверку.
Забрав картину, он пропал. Ни денег, ни произведения искусства женщина не увидела, сообщает агентство «Москва».
По данному факту полиция проводит проверку.
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