Милонов выступил в защиту питерской шавермы

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить точки продажи шавермы.
В письме к губернатору Милонов подчеркнул, что петербургская шаверма — один из символов города, и отметил необходимость сохранить «„это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан“.
Виталий Милонов: Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе».
Милонов добавил, что шаверма с момента появления в Петербурге в 90-х годах остается самой «доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей». И предложил создать специальную комиссию, которая выбрала бы лучшие точки продажи шавермы для придания им особого охранного городского статуса, передает РБК со ссылкой на пресс-службу депутата.
Накануне губернатор Петербурга распорядился убрать все ларьки с шавермой у входов в метро. По его словам, в радиусе 100 метров вокруг станций метро останутся только цветочные лавки, газетные киоски и театральные кассы.
Виталий Милонов: Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе».
Милонов добавил, что шаверма с момента появления в Петербурге в 90-х годах остается самой «доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей». И предложил создать специальную комиссию, которая выбрала бы лучшие точки продажи шавермы для придания им особого охранного городского статуса, передает РБК со ссылкой на пресс-службу депутата.
Накануне губернатор Петербурга распорядился убрать все ларьки с шавермой у входов в метро. По его словам, в радиусе 100 метров вокруг станций метро останутся только цветочные лавки, газетные киоски и театральные кассы.
Комментарии