В Бельгии запустили сайт о секс-просвещении для младших школьников

Бельгийская общественная организация Sensoa запустила сайт о сексуальном просвещении для школьников начальных классов.
Сайт под названием Alles over seks («Все о сексе») рассказывает школьникам из Фландрии о разнообразии сексуальных позиций и техник. Среди них — подробное описание приемов орального секса и способов ублажить партнера руками. При этом тексты так ярко и подробно иллюстрируются, что, по словам родителей и учителей, заставляют их краснеть.
Отец школьника: «Я всеми руками за просвещение, но не уверен, что моим семилетним детям нужно знать столько об оральном сексе. На сайте подробно рассказывается о телесном, однако эмоциональная сторона отношений полностью игнорируется. Это неправильно».
Как сообщает сайт Вести.Ru, буклеты с опубликованными на сайте картинками детям выдали на уроках биологии. Увидев их, родители подняли скандал. Из-за многочисленных жалоб власти Фландрии пообещали провести проверку ресурса.
Отец школьника: «Я всеми руками за просвещение, но не уверен, что моим семилетним детям нужно знать столько об оральном сексе. На сайте подробно рассказывается о телесном, однако эмоциональная сторона отношений полностью игнорируется. Это неправильно».
Как сообщает сайт Вести.Ru, буклеты с опубликованными на сайте картинками детям выдали на уроках биологии. Увидев их, родители подняли скандал. Из-за многочисленных жалоб власти Фландрии пообещали провести проверку ресурса.
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