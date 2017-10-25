Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    В Бельгии запустили сайт о секс-просвещении для младших школьников

    1 комментарий

    В Бельгии запустили сайт о секс-просвещении для младших школьников

    В Бельгии запустили сайт о <nobr>секс-просвещении</nobr> для младших школьников

    Бельгийская общественная организация Sensoa запустила сайт о сексуальном просвещении для школьников начальных классов.

    Сайт под названием Alles over seks («Все о сексе») рассказывает школьникам из Фландрии о разнообразии сексуальных позиций и техник. Среди них — подробное описание приемов орального секса и способов ублажить партнера руками. При этом тексты так ярко и подробно иллюстрируются, что, по словам родителей и учителей, заставляют их краснеть.

    Отец школьника: «Я всеми руками за просвещение, но не уверен, что моим семилетним детям нужно знать столько об оральном сексе. На сайте подробно рассказывается о телесном, однако эмоциональная сторона отношений полностью игнорируется. Это неправильно».

    Как сообщает сайт Вести.Ru, буклеты с опубликованными на сайте картинками детям выдали на уроках биологии. Увидев их, родители подняли скандал. Из-за многочисленных жалоб власти Фландрии пообещали провести проверку ресурса.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru