Депутат извинился за слова о мужчинах-лентяях с доходом в 30 тысяч рублей

Депутат из Свердловской области Андрей Брусницин извинился за то, что назвал мужчин, получающих 30 тысяч рублей, лентяями.
Председатель думы Березовского городского округа Свердловской области Евгений Говоруха рассказал РИА Новости, что извинений от депутата Брусницына потребовали его коллеги.
Евгений Говоруха, председатель думы Березовского городского округа Свердловской области: «Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился. Никого обидеть не хотел. Я как председательствующий был вынужден призвать зал к порядку. Думе нередко приходится обсуждать острые вопросы, возникают мнения „за“ и „против“. Иногда эмоции перекрывают. Но это редкий случай. Ситуация сразу же была урегулирована».
Ранее местные СМИ написали о скандале вокруг заявления депутата Андрея Брусницина. «Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй. Если люди хотят зарабатывать, они зарабатывают», — подчеркнул Брусницын с трибуны. Журналисты выяснили, что сам депутат за 2016 год заработал 2 миллиона 405 тысяч рублей, согласно декларации.
Евгений Говоруха, председатель думы Березовского городского округа Свердловской области: «Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла. Но он тут же собрался и извинился. Никого обидеть не хотел. Я как председательствующий был вынужден призвать зал к порядку. Думе нередко приходится обсуждать острые вопросы, возникают мнения „за“ и „против“. Иногда эмоции перекрывают. Но это редкий случай. Ситуация сразу же была урегулирована».
Ранее местные СМИ написали о скандале вокруг заявления депутата Андрея Брусницина. «Если мужчина получает 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй. Если люди хотят зарабатывать, они зарабатывают», — подчеркнул Брусницын с трибуны. Журналисты выяснили, что сам депутат за 2016 год заработал 2 миллиона 405 тысяч рублей, согласно декларации.
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