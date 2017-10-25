Один из самых популярных
научно-популярных проектов российского телевидения, программа «Чудо техники» на НТВ, в воскресенье 29 октября выйдет в эфир в 200-й раз.
Программа «Чудо техники» неизменно пользуется популярностью у зрителей. Так, в сезоне 2016/2017 ее среднесуточная доля составила 11,6% в аудитории 18+, а среди мужчин достигала 13,7%. Команда проекта в рубрике «Чудо-товары» проверила 142 устройства, из них 65 получили оценку «чудо!». Было протестировано более 3000 гаджетов, из них около 40 — пылесосы. В выпусках приняли участие более 2000 человек. Для подготовки сюжетов провели 300 лабораторных тестов. Кроме того, редакция программы пробежала 5000 метров на Московском марафоне во время «Красочного забега», чтобы узнать, какая из тестируемых стиральных машин лучше справится с грязью на белой одежде. А еще за время съемок «Чуда техники» поднимали устройства на высоту 30 000 метров и роняли с 1300 метров. В выпусках проекта корреспонденты рассказали истории 49 умельцев и осветили 20 различных выставок. Ради теста быстровозводимых домов и их огнеупорности сожгли два строения, а для проверки тактических фонарей взорвали автомобиль. Но это далеко не все, на что пошли создатели программы, чтобы рассказать телезрителям о самых интересных технологиях и разработках. Впереди — день рождения «Чуда техники», а это значит, что Сергей Малозёмов и его команда не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат рассказывать о самых передовых научных открытиях.
Сергей Малозёмов, автор и ведущий программы «Чудо техники»: «Когда мы начинали, мне было очень страшно, что не удастся совместить просветительство и необходимость постоянно „давать рейтинг“ (мы же все-таки работаем на коммерческом канале). К счастью, удалось придумать такой формат, который преподносит достижения прогресса в развлекательной форме, и зрителю не становится скучно. Надеюсь, не станет и в дальнейшем».
«Чудо техники» — проект рассказывает о новейших научных разработках и технологиях, которые способны изменить или уже меняют нашу жизнь. Автор проекта — Сергей Малозёмов — всегда в курсе последних научных исследований и одним из первых узнает о значимых открытиях. Специально для зрителей НТВ он вместе с экспертами и героями испытывает современные бытовые приборы, кухонную технику, электронные гаджеты, а также изучает новые медицинские разработки.
Сергей Малозёмов, автор и ведущий программы «Чудо техники»: «Когда мы начинали, мне было очень страшно, что не удастся совместить просветительство и необходимость постоянно „давать рейтинг“ (мы же все-таки работаем на коммерческом канале). К счастью, удалось придумать такой формат, который преподносит достижения прогресса в развлекательной форме, и зрителю не становится скучно. Надеюсь, не станет и в дальнейшем».
«Чудо техники» — проект рассказывает о новейших научных разработках и технологиях, которые способны изменить или уже меняют нашу жизнь. Автор проекта — Сергей Малозёмов — всегда в курсе последних научных исследований и одним из первых узнает о значимых открытиях. Специально для зрителей НТВ он вместе с экспертами и героями испытывает современные бытовые приборы, кухонную технику, электронные гаджеты, а также изучает новые медицинские разработки.
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