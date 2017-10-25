Подростки в Ленобласти сняли на телефон агонию и смерть своего друга: видео

Несколько подростков, надышавшись природным газом из баллончиков, со смехом наблюдали за смертью своего друга, снимая все на видео.

Видеозапись гибели студента одного из техникумов в Ленинградской области опубликована в Сети. На кадрах — темный подъезд жилого дома и голоса подростков, которые обсуждают плачевное состояние своего друга и смеются. После вдыхания природного газа из баллончиков молодому человеку внезапно стало плохо, он упал на пол и потерял сознание.



Друзья в течение нескольких минут продолжают снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Слышен голос девушки: «Что это такое? Можно не в моем подъезде, пожалуйста, умирать? Вот, интересно, это смешно или не смешно?» Ее подруга в конце концов замечает, что с подростком что-то не так: «У него слезы текут. У него кровь!» Во время агонии молодого человека друзья со смехом рассуждают, откуда могла взяться кровь.



Спустя еще несколько минут молодые люди отмечают, что у товарища закатились глаза и произошло непроизвольное мочеиспускание. Только после этого собравшиеся догадываются вызвать скорую помощь.



Тело 17-летнего студента было обнаружено 20 октября. Видеозапись выложили на YouTube спустя два дня. По факту смерти студента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».