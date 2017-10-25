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    Сверстники жестоко избили мальчика в омском интернате: видео. дети и подростки, драки и избиения, Омск, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСверстники жестоко избили мальчика в омском интернате: видео

    Сверстники жестоко избили мальчика в омском интернате: видео

    5 комментариев
    • Фото: chp55 / vk.com
    Сверстники жестоко избили мальчика в омском интернате: видео

    Сверстники жестоко избили мальчика в омском интернате: видео

    Сверстники жестоко избили мальчика в омском интернате: видео
    • Фото: chp55 / vk.com

      • Сыщики проводят проверку по факту избиения подростками 13-летнего мальчика в школе-интернате в Омске.

      В жестоком избиении товарища подозреваются четверо воспитанников адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет. По предварительным данным, они напали на товарища из-за сломанных наушников.

      Позднее видео избиения было опубликовано в Интернете.

      По данному факту проводится доследственная проверка. Сыщики намерены не только выяснить все обстоятельства и причины произошедшего, но и дать оценку действиям сотрудников школы-интерната, сообщили в омском управлении СК.

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