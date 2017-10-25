Небензя: резолюция по химоружию призвана оправдать ракетный удар США по Сирии

США обвинили Россию в нежелании остановить химические атаки в Сирии. В Вашингтоне резко прокомментировали решение Москвы наложить вето на резолюцию ООН. Документ должен был продлить работу миссии, расследующей применение химоружия.

Резолюция Совета Безопасности ООН о продлении срока работы миссии, расследующей химические атаки в Сирии, была обречена на провал. Об этом знали все сидящие в зале. Россия заранее объявила, что поддерживать документ вслепую, не зная результатов работы миссии, не собирается. Первый доклад о расследовании химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне в ООН должен поступить только 26 октября, тем не менее западные страны настояли на том, чтобы одобрить и продлить работу миссии «заочно», не дожидаясь первых итогов. Поэтому Россия голосовала против.



Белый Дом тут же обрушился на Россию с обвинениями в попытке оправдать применение отравляющих веществ.



Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Блокировав резолюцию, Россия вновь продемонстрировала, что ее не интересует прекращение варварского применения химического оружия в мире, и что она будет делать все возможное, чтобы защитить своего союзника — режим Асада. Это означает не что иное, как поддержку Россией использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей. Мы продолжим этому противодействовать».



По мнению российского постпреда при ООН Василия Небензи, спешка западных дипломатов в продвижении резолюции связана с тем, что выводы доклада им уже известны и вину за применение зарина в Хан-Шейхуне миссия возложит на официальный Дамаск. Как сразу после тех событий, не дожидаясь расследования, сделали в Белом доме, после чего США ударили по сирийскому аэродрому Шайрат «томагавками». Отсюда и задача: оправдать американский ракетный удар соответствующими выводами расследования.



Назвав обсуждение в стенах ООН срежиссированным спектаклем, Василий Небензя подчеркнул, что Россия, тем не менее, готова продолжить обсуждение будущей работы миссии, как только внимательно изучит ее доклад.



Блокировка этой резолюции Россией не означает, что миссия по расследованию химических атак в Сирии прекращает свою работу. По действующему мандату этот срок истекает 17 ноября. Дипломатам осталось еще три недели чтобы договориться.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.