Рецепт счастья от Альберта Эйнштейна ушел с молотка за 1,5 млн долларов

На аукционе в Иерусалиме продали пару коротеньких записок, которыми знаменитый физик 95 лет назад отблагодарил посыльного.

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На аукционе в Израиле продали рецепт счастья от Альберта Эйнштейна. Две короткие записки знаменитого ученого стоили почти два миллиона долларов. В одной из них говорится, что «тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении». А текст другой записки гласит: «Где есть воля, есть и способ».



Первая из записок была продана за 1,56 миллиона долларов, вторая ушла с молотка за 240 тысяч долларов.



Эйнштейн написал эти послания в 1922 году в Японии, где читал курс лекций. Этими записками знаменитый физик расплатился с местным курьером, так как у него не было с собой денег. В тот момент ученый уже знал, что ему присуждена Нобелевская премия и заметил, что если повезет, то «эти записки принесут посыльному куда больше, чем обычные чаевые». И в очередной раз Эйнштейн оказался прав: так и вышло.

