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    В Свердловской области 5 человек погибли в горящем доме

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    • Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
    В Свердловской области 5 человек погибли в горящем доме

    В Свердловской области 5 человек погибли в горящем доме

    В Свердловской области 5 человек погибли в горящем доме
  • Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

    • В региональном управлении МВД сообщили, что в результате пожара жилом доме в городе Серове погибли три женщины и двое детей.

    Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловской полиции: «В 00:45 по московскому времени в однокомнатной квартире в доме барачного типа на улице Сосьвинской в городе Серове вспыхнул пожар, обрушилась крыша. После тушения пожара в 02:30 при разборе завалов были обнаружены тела хозяйки квартиры 1986 года рождения, двух ее дочерей 2006 и 2015 годов рождения, а также двух соседок погибшей женщины 1932 и 1970 годов рождения».

    В МВД сообщили, что пожар мог вспыхнуть из-за замыкания электропроводки или нарушения правил пожарной безопасности. Ведется расследование причин трагедии.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», пишет ТАСС.

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