Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    Спасатели вынесли из огня петербурженку с маленьким ребенком. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели вынесли из огня петербурженку с маленьким ребенком

    Спасатели вынесли из огня петербурженку с маленьким ребенком

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    Спасатели вынесли из огня петербурженку с маленьким ребенком

    Спасатели вынесли из огня петербурженку с маленьким ребенком

    Спасатели вынесли из огня петербурженку с маленьким ребенком

      В Калининском районе города тушили серьезный пожар в жилом доме.

      Петербурженку с полуторагодовалым ребенком спасли из горящей квартиры на улице Федосеенко. Возгорание произошло на третьем этаже жилого дома. Огонь перекинулся на соседние балконы.

      Из-за угрозы дальнейшего распространения пожару присвоили повышенный номер сложности. Спасатели эвакуировали из задымленных помещений 20 человек. На тушение потребовалось полчаса. За это время огонь выжег одну из квартир практически полностью.

      Причины пожара сейчас выясняют дознаватели. Среди версий — неосторожное обращение с огнем или неисправность электроприборов. По предварительной информации, никто не пострадал. Местным жителям и очевидцам помощь на месте оказывали психологи МЧС.

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