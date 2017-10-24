В ХМАО водитель иномарки сбил двух женщин с детьми на переходе

Четыре человека госпитализированы после автоаварии в городе Покачи.
ДТП случилось сегодня вечером у дома на Таежной улице. 35-летний мужчина, управлявший KIA Rio, сбил пешеходов, переходивших дорогу по переходу.
В результате в больницу были доставлены две женщины и два ребенка 2014 года рождения.
Как сообщили в УМВД по ХМАО, подозреваемый уже задержан. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В результате в больницу были доставлены две женщины и два ребенка 2014 года рождения.
Как сообщили в УМВД по ХМАО, подозреваемый уже задержан. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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