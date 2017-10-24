Невский. Проверка на прочность
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность

    В ХМАО водитель иномарки сбил двух женщин с детьми на переходе

    комментировать
    • Фото: 86.мвд.рф
    В ХМАО водитель иномарки сбил двух женщин с детьми на переходе

    В ХМАО водитель иномарки сбил двух женщин с детьми на переходе

    В ХМАО водитель иномарки сбил двух женщин с детьми на переходе
  • Фото: 86.мвд.рф

    • Четыре человека госпитализированы после автоаварии в городе Покачи.

    ДТП случилось сегодня вечером у дома на Таежной улице. 35-летний мужчина, управлявший KIA Rio, сбил пешеходов, переходивших дорогу по переходу.

    В результате в больницу были доставлены две женщины и два ребенка 2014 года рождения.

    Как сообщили в УМВД по ХМАО, подозреваемый уже задержан. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru