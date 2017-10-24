Жительница Австралии нашла метрового земляного червя: фото

Женщина из австралийского штата Квинсленд нашла огромного земляного червя.
Червь, относящийся к виду Digaster longmani, был обнаружен в районе горы Тамборин, которая окружена тропическими лесами.
Обычно черви этого вида остаются глубоко под землей. Однако дожди могут заставить их выползти на поверхность.
Отмечается, что длина этих червей составляет около метра, а диаметр — около 30 мм. Фотографию гигантского червя опубликовал портал 7 News Brisbane.
Обычно черви этого вида остаются глубоко под землей. Однако дожди могут заставить их выползти на поверхность.
Отмечается, что длина этих червей составляет около метра, а диаметр — около 30 мм. Фотографию гигантского червя опубликовал портал 7 News Brisbane.
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