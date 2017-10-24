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    Жительница Австралии нашла метрового земляного червя: фото

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    • Фото: Kelly Mace / facebook.com
    Жительница Австралии нашла метрового земляного червя: фото

    Жительница Австралии нашла метрового земляного червя: фото

    Жительница Австралии нашла метрового земляного червя: фото
  • Фото: Kelly Mace / facebook.com

    • Женщина из австралийского штата Квинсленд нашла огромного земляного червя.

    Червь, относящийся к виду Digaster longmani, был обнаружен в районе горы Тамборин, которая окружена тропическими лесами.

    Обычно черви этого вида остаются глубоко под землей. Однако дожди могут заставить их выползти на поверхность.

    Отмечается, что длина этих червей составляет около метра, а диаметр — около 30 мм. Фотографию гигантского червя опубликовал портал 7 News Brisbane.

    This giant earthworm was captured at Mount Tambourine. Picture: Kelli Mace. #7News

    Публикация от 7 News Queensland (@7newsqueensland)



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