Жительница Австралии нашла метрового земляного червя: фото

This giant earthworm was captured at Mount Tambourine. Picture: Kelli Mace. #7News Публикация от 7 News Queensland (@7newsqueensland) Окт 23 2017 в 8:17 PDT

Червь, относящийся к виду Digaster longmani, был обнаружен в районе горы Тамборин, которая окружена тропическими лесами.Обычно черви этого вида остаются глубоко под землей. Однако дожди могут заставить их выползти на поверхность.Отмечается, что длина этих червей составляет около метра, а диаметр — около 30 мм. Фотографию гигантского червя опубликовал портал 7 News Brisbane.