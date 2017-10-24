Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Добытчиков криптовалюты обяжут регистрироваться и платить налоги. валюта, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДобытчиков криптовалюты обяжут регистрироваться и платить налоги

    Добытчиков криптовалюты обяжут регистрироваться и платить налоги

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    Добытчиков криптовалюты обяжут регистрироваться и платить налоги

    Добытчиков криптовалюты обяжут регистрироваться и платить налоги

      В Кремле сообщили, как именно собираются поступать с криптовалютчиками: тем, кто добывает цифровые деньги, придется заплатить налог.

      Проблему криптовалют президент РФ Владимир Путин обсуждал две недели назад с министром финансов Антоном Силуановым и главой ЦБ Эльвирой Набилуллиной. Тогда решили, что государство возглавит и отрегулирует их выпуск и обращение в России. И сегодня на сайте Кремля появились подробности.

      Правительству поручили до 1 июля описать в законодательстве статус криптовалют и технологий блокчейн. Что касается майнеров — людей, которые добывает биткоины на компьютерах, — их обяжут регистрироваться и обложат налогом. Каким именно, пока не решили.

      Также президент распорядился отрегулировать мезанизм ICO — первичного размещения криптовалют. И совсем скоро, к 20 декабря, было поручено разработать механизмы тестирования новинок, так называемую «песочницу».

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