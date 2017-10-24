Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Путин: Россия постепенно уходит от службы по призыву

    7 комментариев

    Путин: Россия постепенно уходит от службы по призыву

    Путин: Россия постепенно уходит от службы по призыву

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что уход от практики службы по призыву в вооруженных силах РФ происходит медленнее, чем планировалось, в связи с бюджетными ограничениями.

    Несмотря на бюджетные ограничения, Россия продолжает постепенно отказываться от службы по призыву в армии РФ, сообщил глава государства на встрече с российской сборной WorldSkills.

    Владимир Путин, президент РФ. «Мы делаем это, к сожалению, медленнее, чем планировали, в связи с бюджетными ограничениями. Но все равно делаем и будем продолжать делать».

    Также глава государства сообщил, что Минобороны РФ планирует создать «технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru