Путин: Россия постепенно уходит от службы по призыву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уход от практики службы по призыву в вооруженных силах РФ происходит медленнее, чем планировалось, в связи с бюджетными ограничениями.
Несмотря на бюджетные ограничения, Россия продолжает постепенно отказываться от службы по призыву в армии РФ, сообщил глава государства на встрече с российской сборной WorldSkills.
Владимир Путин, президент РФ. «Мы делаем это, к сожалению, медленнее, чем планировали, в связи с бюджетными ограничениями. Но все равно делаем и будем продолжать делать».
Также глава государства сообщил, что Минобороны РФ планирует создать «технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ. «Мы делаем это, к сожалению, медленнее, чем планировали, в связи с бюджетными ограничениями. Но все равно делаем и будем продолжать делать».
Также глава государства сообщил, что Минобороны РФ планирует создать «технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», передает ТАСС.
Комментарии