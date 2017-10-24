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    В Ленобласти автобус сгорел дотла во время рейса. Ленинградская область, автобусы, общественный транспорт, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти автобус сгорел дотла во время рейса

    В Ленобласти автобус сгорел дотла во время рейса

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    • Фото: vk.com
    В Ленобласти автобус сгорел дотла во время рейса

    В Ленобласти автобус сгорел дотла во время рейса

    В Ленобласти автобус сгорел дотла во время рейса
    • Фото: vk.com

      • Пассажиры автобуса чудом не пострадали из-за возгорания машины, которое произошло возле поселка Комсомольское.

      Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Ленобласти. Происшествие на камеру сняли очевидцы. На записи виден огромный столб густого черного дыма и охваченный огнем салон.

      Возгорание произошло возле поселка Комсомольское. Однако пассажиры утверждают, что почувствовали резкий запах еще за несколько десятков километров. В момент возгорания в автобусе находились десять человек. Их спас приезжавший мимо автомобилист. Он потребовал водителя остановиться. В итоге жертв удалось избежать.

      Причины возгорания сейчас выясняют специалисты. Компания-перевозчик проводит служебную проверку. По одной из версий, в машине могла загореться проводка. Пассажиры предполагают, что пожар начался после того, как в автобусе заклинило тормозные колодки. Якобы водитель даже периодически останавливался и охлаждал их, поливая водой.

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