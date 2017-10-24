Еще один француз обвинил Киркорова в краже песни

Филиппа Киркорова опять обвинили в плагиате. На этот раз с иском в суд обратился французский гитарист и писатель Жильбер Синуэ. Он утверждает, что российский певец украл у него песню 1978 года, которую исполняла певица Далида.
По словам Синуэ, Киркоров исполняет идентичную композицию, но на русском языке.
Игорь Трунов, адвокат истца: «Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни Helwa ya Baladi зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием „Шелковая нить“, которая идентична французской композиции».
Как сообщает РИА Новости, правозащитник не отрицает, что в ходе процесса исковые требования могут увеличиться.
Напомним, ранее популярного певца уже обвинял в плагиате другой француз — Дидье Маруани. Он заявил, что король российской эстрады украл него хит Symphonic Space Dream. Тот, в свою очередь, обвинил Маруани в вымогательстве одного миллиона евро, а также заявил, что скандал понадобился французу для привлечения внимания.
Игорь Трунов, адвокат истца: «Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни Helwa ya Baladi зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием „Шелковая нить“, которая идентична французской композиции».
Как сообщает РИА Новости, правозащитник не отрицает, что в ходе процесса исковые требования могут увеличиться.
Напомним, ранее популярного певца уже обвинял в плагиате другой француз — Дидье Маруани. Он заявил, что король российской эстрады украл него хит Symphonic Space Dream. Тот, в свою очередь, обвинил Маруани в вымогательстве одного миллиона евро, а также заявил, что скандал понадобился французу для привлечения внимания.
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