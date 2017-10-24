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    Путин заявил о снижении зависимости бюджета от нефтегазовых доходов

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    Путин заявил о снижении зависимости бюджета от нефтегазовых доходов

    Путин заявил о снижении зависимости бюджета от нефтегазовых доходов

    Президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые доходы страны в ближайшие три года составят лишь треть от всех поступлений в бюджет.

    Владимир Путин: «Уверенно снижается зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры. Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины дохода бюджета, то уже в текущем году около 39%».

    Президент добавил, что объем нефтяных доходов продолжит снижаться. По его словам, в ближайшие три года нефтегазовые поступления сформируют лишь третью часть бюджета страны.

    Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что в последнее время большую часть доходов в бюджет приносят несырьевые источники, страна все меньше зависит от экспорта углеводородов и других природных ресурсов.

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