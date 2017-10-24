Путин: Россия вышла на рекордно низкую инфляцию за всю историю

Президент Владимир Путин заявил, что на данный момент Россия смогла выйти на рекордно низкие значения инфляции за всю свою историю.
Владимир Путин: «Мы вышли на рекордно низкое значение инфляции, на рекордно низкое за всю историю России. По состоянию на 16 октября, в годовом выражении она составила 2,7%. Это позволяет рассчитывать, что по итогам года инфляция будет ниже целевого ориентира в 4%».
Как сообщает РИА Новости, глава государства также отметил, что в сложившейся экономической ситуации прекрасно понимает и одобряет осторожные действия российского Центробанка.
Владимир Путин: «Практически все Центральные банки, все регуляторы во всех странах мира, которые таргетируют инфляцию, проявляют такую чрезмерную, на первый взгляд, осторожность. И думаю, она в известной степени оправданна, потому что рисков пока еще много и для экономики с такой структурой, как наша, зависящей от
сырьевого мирового рынка, очень много пока угроз, поэтому я прекрасно понимаю
и в целом одобряю деятельность ЦБ РФ, который ведет себя таким образом, так
осторожно».
Как сообщает РИА Новости, глава государства также отметил, что в сложившейся экономической ситуации прекрасно понимает и одобряет осторожные действия российского Центробанка.
Владимир Путин: «Практически все Центральные банки, все регуляторы во всех странах мира, которые таргетируют инфляцию, проявляют такую чрезмерную, на первый взгляд, осторожность. И думаю, она в известной степени оправданна, потому что рисков пока еще много и для экономики с такой структурой, как наша, зависящей от
сырьевого мирового рынка, очень много пока угроз, поэтому я прекрасно понимаю
и в целом одобряю деятельность ЦБ РФ, который ведет себя таким образом, так
осторожно».
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