Шойгу рассказал об уничтожении военного потенциала террористов в Сирии

Проблемы международного терроризма, операцию в Сирии и ядерные испытания КНДР обсуждают в небольшом городке Кларк на Филиппинах.
Кларк находится в 100 км от столицы Филиппин Манилы. Когда-то здесь была американская авиабаза, в середине 90-х военные США освободили эту территорию, и власти Филиппин сделали здесь свободную экономическую зону. Министры обороны стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров начали съезжаться в конгресс-холл рано утром. На саммите объемная программа — с самого начала планировалось большое количество деловых переговоров и двусторонних встреч.
Сначала прошла общая встреча министров обороны за закрытыми дверями. Во время своего выступления Сергей Шойгу назвал общение с коллегами из стран АСЕАН важными для укрепления взаимного доверия и сделал акцент на ситуации вокруг Северной Кореи, призвав многие государства к диалогу с Пхеньяном и мирному урегулированию. Глав Минобороны добавил: Россия осуждает ядерные испытания в КНДР.
Особое внимание Шойгу уделил успехам антитеррористической операции в Сирии. От боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ освобождены ключевые населенные пункты. Военный потенциал террористов практически полностью уничтожен. Их доходы от продажи нефти сведены на нет. Люди продолжают возвращаться в свои дома. Им, отметил Шойгу, необходима гуманитарная помощь. Россия ее оказывает регулярно, министр обороны призвал остальные страны присоединиться. Но остается серьезная проблема — бежавшие из Сирии и Ирака террористы.
Пока выступал российский министр, глава Пентагона, сидевший по левую руку, не сводил с него глаз. А в кулуарах многие обсуждали одну из главных интриг — Пообщаются ли между собой Шойгу и Мэттис? Ведь им есть, что обсудить. Например, Сирию, где США также проводят военную операцию. Давно назрела необходимость поговорить о взаимодействии, чтобы избегать постоянных разногласий. До начала совещания на Филиппинах представители Мэттиса заявили, что общение с Шойгу в его планы не входило. И вряд ли он изменит свое решение. Так и произошло.
И Россия, и США на встрече министров обороны в рамках АСЕАН играют роль диалоговых партнеров, такая же функция еще у шести стран, не входящих в десятку стран АСЕАН. Расширить список предложил Вьетнам в 2010 году. С тех пор российская сторона каждый год приезжает на встречи в азиатские государства. А недавно главы оборонных ведомств стран АСЕАН собирались в Сочи и Москве, передает корреспондент Михаил Чебоненко.
Сначала прошла общая встреча министров обороны за закрытыми дверями. Во время своего выступления Сергей Шойгу назвал общение с коллегами из стран АСЕАН важными для укрепления взаимного доверия и сделал акцент на ситуации вокруг Северной Кореи, призвав многие государства к диалогу с Пхеньяном и мирному урегулированию. Глав Минобороны добавил: Россия осуждает ядерные испытания в КНДР.
Особое внимание Шойгу уделил успехам антитеррористической операции в Сирии. От боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ освобождены ключевые населенные пункты. Военный потенциал террористов практически полностью уничтожен. Их доходы от продажи нефти сведены на нет. Люди продолжают возвращаться в свои дома. Им, отметил Шойгу, необходима гуманитарная помощь. Россия ее оказывает регулярно, министр обороны призвал остальные страны присоединиться. Но остается серьезная проблема — бежавшие из Сирии и Ирака террористы.
Пока выступал российский министр, глава Пентагона, сидевший по левую руку, не сводил с него глаз. А в кулуарах многие обсуждали одну из главных интриг — Пообщаются ли между собой Шойгу и Мэттис? Ведь им есть, что обсудить. Например, Сирию, где США также проводят военную операцию. Давно назрела необходимость поговорить о взаимодействии, чтобы избегать постоянных разногласий. До начала совещания на Филиппинах представители Мэттиса заявили, что общение с Шойгу в его планы не входило. И вряд ли он изменит свое решение. Так и произошло.
И Россия, и США на встрече министров обороны в рамках АСЕАН играют роль диалоговых партнеров, такая же функция еще у шести стран, не входящих в десятку стран АСЕАН. Расширить список предложил Вьетнам в 2010 году. С тех пор российская сторона каждый год приезжает на встречи в азиатские государства. А недавно главы оборонных ведомств стран АСЕАН собирались в Сочи и Москве, передает корреспондент Михаил Чебоненко.
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