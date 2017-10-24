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24 октября, 13:10
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    Москалькова предложила ставить в паспортах отметку о голосовании

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    Москалькова предложила ставить в паспортах отметку о голосовании

    Москалькова предложила ставить в паспортах отметку о голосовании

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила внести в паспорт дополнительную страницу, чтобы ставить туда штамп-отметку о голосовании на выборах.

    По мнению омбудсмена, такая отметка поможет в борьбе с «каруселью» во время выборов, так как предотвратит голосование одним и тем же человеком в разных местах.

    Татьяна Москалькова: «Мне кажется, что можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы использовать хорошие практики наших коллег за рубежом по этому вопросу. В частности, может быть, введение дополнительной страницы в паспорте, в которой будет ставиться штамп, что человек пришел на голосование и проголосовал».

    В свою очередь, в СПЧ сочли, что инициатива омбудсмена не станет универсальным рецептом против многократного голосования. Как заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, нарушения на выборах в основном связаны с позицией сотрудников избиркомов, которым штамп в паспорте вряд ли помешает нарушить процедуру голосования, передает «Интерфакс».

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