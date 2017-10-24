Москалькова предложила ставить в паспортах отметку о голосовании

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила внести в паспорт дополнительную страницу, чтобы ставить туда
штамп-отметку о голосовании на выборах.
По мнению омбудсмена, такая отметка поможет в борьбе с «каруселью» во время выборов, так как предотвратит голосование одним и тем же человеком в разных местах.
Татьяна Москалькова: «Мне кажется, что можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы использовать хорошие практики наших коллег за рубежом по этому вопросу. В частности, может быть, введение дополнительной страницы в паспорте, в которой будет ставиться штамп, что человек пришел на голосование и проголосовал».
В свою очередь, в СПЧ сочли, что инициатива омбудсмена не станет универсальным рецептом против многократного голосования. Как заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, нарушения на выборах в основном связаны с позицией сотрудников избиркомов, которым штамп в паспорте вряд ли помешает нарушить процедуру голосования, передает «Интерфакс».
Татьяна Москалькова: «Мне кажется, что можно было бы рассмотреть вопрос о том, чтобы использовать хорошие практики наших коллег за рубежом по этому вопросу. В частности, может быть, введение дополнительной страницы в паспорте, в которой будет ставиться штамп, что человек пришел на голосование и проголосовал».
В свою очередь, в СПЧ сочли, что инициатива омбудсмена не станет универсальным рецептом против многократного голосования. Как заявил председатель СПЧ Михаил Федотов, нарушения на выборах в основном связаны с позицией сотрудников избиркомов, которым штамп в паспорте вряд ли помешает нарушить процедуру голосования, передает «Интерфакс».
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