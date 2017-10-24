В Прикамье 33-летняя женщина получила срок за изнасилование бомжа

Жительница города Чернушка (Пермский край) признана виновной в изнасиловании бездомного.
Установлено, что в августе прошлого года 33-летняя женщина, которая ранее была судима, надругалась над бездомным 53-летним мужчиной, к которому испытывала неприязнь. При этом злоумышленница знала, что до этого бездомный 2 дня подвергался избиениям и не мог оказать сопротивления.
Как сообщили в управлении СК по Пермскому краю, суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии общего режима.
Как сообщили в управлении СК по Пермскому краю, суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии общего режима.
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