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24 октября, 13:10
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    В Прикамье 33-летняя женщина получила срок за изнасилование бомжа

    3 комментария

    В Прикамье 33-летняя женщина получила срок за изнасилование бомжа

    В Прикамье <nobr>33-летняя</nobr> женщина получила срок за изнасилование бомжа

    Жительница города Чернушка (Пермский край) признана виновной в изнасиловании бездомного.

    Установлено, что в августе прошлого года 33-летняя женщина, которая ранее была судима, надругалась над бездомным 53-летним мужчиной, к которому испытывала неприязнь. При этом злоумышленница знала, что до этого бездомный 2 дня подвергался избиениям и не мог оказать сопротивления.

    Как сообщили в управлении СК по Пермскому краю, суд приговорил женщину к 3,5 годам колонии общего режима.

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