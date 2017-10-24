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24 октября, 13:10
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    В Киеве спецназ штурмом взял захваченное националистами здание суда

    4 комментария
    • Фото: Василий Апасов / youtube.com
    В Киеве спецназ штурмом взял захваченное националистами здание суда

    В Киеве спецназ штурмом взял захваченное националистами здание суда

    В Киеве спецназ штурмом взял захваченное националистами здание суда
  • Фото: Василий Апасов / youtube.com

    • Силовую операцию провели полицейские в разгромленном ночью здании Святошинского районного суда Киева, где забаррикадировались сторонники Николая Коханивского — лидера «Организации украинских националистов» (экстремистская организация, запрещена в России).

    Как сообщает телеканал «112 Украина», правоохранители ворвались в забаррикадированный зал неожиданно, экстремисты оказали сопротивление, полиция дала отпор. Сейчас сторонники Коханивского задержаны. Также из зала суда силой были выведены несколько журналистов.

    «Задержанных выводят через окно. Баррикаду полностью разобрали», — сообщили в эфире телеканала.

    Всего в ходе операции правоохранители задержали около 30 человек.

    Андрей Крищенко, глава полиции Киева: «На эту минуту все спокойно. Лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжали делать это днем, создалась угроза снова сорвать заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Поэтому задействовали подразделения полиции. Было разблокировано (помещение суда), 30 человек задержаны. Их доставляют в Шевченковское управление, где каждому будет предоставлена правовая оценка его действий по блокированию и сопротивлению работникам полиции».

    смотретьУкраинские полицейские и националисты в драке разнесли здание суда
    Украинские полицейские и националисты в драке разнесли здание суда
    Напомним, что накануне члены экстремистской ОУН ворвались в зал суда, где слушалось дело Николая Коханивского. Лидера организации судят за перестрелку на улице. Во время заседания ему должны были выбрать меру пресечения, но судья взяла перерыв. Активистам это не понравилось и они силой захватили здание.

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